مع بداية التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25%

إستهل سوق الأسهم السعودية، بجلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 18.61 نقطة ليصل إلى مستوى 7409.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% خاسراً 39.12 نقطة ليصل إلى مستوى 8111.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.





وصعد 15 قطاع بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.79%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.22%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.17%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.04%.

وقفز 123 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 8.26%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 4.92%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 4.08%، فيما تراجع 53 سهماً على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 1.93%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 1.09%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.04%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 123.8 مليون ريال سعودي.