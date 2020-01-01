عاجل.. وفاة والدة الفنان حمادة هلال

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الفنان حمادة هلال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث دخلت المستشفى منذ أيام قليلة وشهدت حالتها الصحية تدهورًا كبيرًا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان حمادة هلال قد أعلن عن مرض والدته منذ أيام، من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة له مع مع والدته أثناء أدائهم لمناسك العمرة في المملكة السعودية،وعلق عليها قائلاً:"اسألكم الدعاء،يارب اشفي أمي،يارب ‏اشفى أمي،اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".



وفي سياق آخر طرح حمادة هلال، مؤخراً أغنية تحمل اسم "جمالها" بمشاركة الفنانة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

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