فردوس عبدالحميد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "نسل الاغراب"

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انضمت الفنانة فردوس عبدالحميد لقائمة أبطال مسلسل "نسل الأغراب"، المُقرر عرضه في رمضان المُقبل، والذي يقوم ببطولته أحمد السقا، وأمير كرارة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.



وتُجسد فردوس عبد الحميد شخصية إمرأة صعيدية، وهي شخصية جديدة عليها، ولم تقدمها من قبل، وتعد هذة المرة الثانية التي تشارك فيها بدور صعيدي بعد مسلسل "هراس جاي" الذي قدمته في أواخر السبعينات، وشارك في بطولته سعيد عبدالغني، حسن عابدين، وأحمد بدير.



ويعتبر مسلسل "نسل الأغراب" العمل الثاني الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد ومحمد سامي ، بعدما تعاونا معًا من قبل في مسلسل "الأسطورة" الذي قامم ببطولته محمد رمضان، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فردوس عبد الحميد الدرامية هو مسلسل "الوصية" مع أكرم حسنى وأحمد أمين، مي عمر، وهو من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض في السباق الرمضاني لعام 2018.







