فردوس عبدالحميد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "نسل الاغراب"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

انضمت الفنانة فردوس عبدالحميد لقائمة أبطال مسلسل "نسل الأغراب"، المُقرر عرضه في رمضان المُقبل، والذي يقوم ببطولته أحمد السقا، وأمير كرارة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

وتُجسد فردوس عبد الحميد شخصية إمرأة صعيدية، وهي شخصية جديدة عليها، ولم تقدمها من قبل، وتعد هذة المرة الثانية التي تشارك فيها بدور صعيدي بعد مسلسل "هراس جاي" الذي قدمته في أواخر السبعينات، وشارك في بطولته سعيد عبدالغني، حسن عابدين، وأحمد بدير.

ويعتبر مسلسل "نسل الأغراب" العمل الثاني الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد ومحمد سامي ، بعدما تعاونا معًا من قبل في مسلسل "الأسطورة" الذي قامم ببطولته محمد رمضان، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فردوس عبد الحميد الدرامية هو مسلسل "الوصية" مع أكرم حسنى وأحمد أمين، مي عمر، وهو من إخراج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض في السباق الرمضاني لعام 2018.



أخبار تهمك

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن تجديد عقد نجم الفريق خلال ساعات

منذ أقل من نصف ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ يوم

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 12 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

بعد إعلان وصيته على الهواء.. الجمهور يُطارد يحيى الفخراني

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:44 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»