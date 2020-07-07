الهند تتخطي حاجز 700 ألف إصابة بكورونا و 20 ألف حالة وفاة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت الهند 22252 اصابة جديدة بمرض كوفيد 19 يوم الاثنين، مما رفع إجمالي البلاد إلى 719665 حالة مؤكدة و20.160 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة.

هذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي يرتفع فيه العدد اليومي الجديد للعدوى بأكثر من 20000 في الهند.

وتأتي الأرقام الجديدة بعد يوم واحد من تجاوز الهند لروسيا لتصبح ثالث أكثر البلدان تضررًا بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل في أعلى عدد من الحالات.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا الغربية الأكثر تضررًا حيث ابلغت عن 200.064 اصابة و8671 حالة وفاة، تليها ولاية تاميل نادو الجنوبية، التي سجلت 107001 حالة، والعاصمة الوطنية دلهي، مع 97200 حالة معروفة.

وقد تعافى أكثر من 439 ألف شخص حتى الآن من الفيروس، بحسب الوزارة. ووفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، أجرت البلاد حتى الآن أكثر من 10.2 مليون اختبار للفيروس التاجي.


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