الصحة عن انخفاض معدل الإصابات: الفيروس لم ينحصر (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارىء والرعاية العاجلة، إن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا يشهد انخفاضا منذ عدة أيام، ولكن هذا لا يعني أن الفيروس بينحصر، حيث قد يكون أن الخدمة الصحية تتحسن، ووعي المواطنين يتحسن.

وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك دول سجلت صفر إصابات وارتفع مرة أخرى المؤشر، منوها بأنه لو أصيب 100 شخص بالكورونا، فأن هناك 80 مريض منهم يمكن علاجهم بالمنزل.

   

وأضاف مستشار وزير الصحة للطوارىء والرعاية العاجلة، أن المسحة مهمة ولكن ليست لازمة لتشخيص الإصابة، حيث يمكن التشخيص بظهور الأعراض، وبعض التحاليل البسيطة، فهم الأهم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
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