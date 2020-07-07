أثار الحمل تظهر على صوفي ترنر في أول ظهور لها بفترة عيد الاستقلال



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لصوفي، خلال تجولها بأحد شوارع مدينة هوليوود برفقة جو، بعد قضائها لفترة الاحتفال بعيد الاستقلال بالرابع من يوليو برفقة اسرة زوجها.



وكان قد مضى عام على زواج صوفي ترنر من جو جوناس، الذي يعتبر واحد من أعضاء فرقة الاشقاء جوناس الغنائية.



ظهرت النجمة الشابة صوفي ترنر للمرة الاولى منذ اعلان ترقبها لمولودها الأول من زوجها النجم جو جوناس، وكانت اثار الحمل واضحة عليها.