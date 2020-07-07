زين مالك يهادي شقيقته بمنزل قيمته ربع مليون إسترليني



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن زين منح شقيقته المنزل، ليكن مقرا لأسرتها الجديدة، هي وزوجها وابنها الرضيع، لتؤسس حياتها الخاصة خاصة وأنها تزوجت في سن مبكرة.



وأوضحت الصحيفة أن زين حرص على أن يكون المنزل بالقرب من منزل عائلتهم، إذ قام بشراءه في نفس الشارع الذي تقطن به والدته.



قام نجم الغناء البريطاني الشاب زين مالك بمهاداة شقيقته الصغرى، صفاء، بمنحه لها منزلا تبلغ قيمته ربع مليون إستريلني بمقاطعة ويست يورك البريطانية.