زين مالك يهادي شقيقته بمنزل قيمته ربع مليون إسترليني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قام نجم الغناء البريطاني الشاب زين مالك بمهاداة شقيقته الصغرى، صفاء، بمنحه لها منزلا تبلغ قيمته ربع مليون إستريلني بمقاطعة ويست يورك البريطانية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن زين منح شقيقته المنزل، ليكن مقرا لأسرتها الجديدة، هي وزوجها وابنها الرضيع، لتؤسس حياتها الخاصة خاصة وأنها تزوجت في سن مبكرة.

وأوضحت الصحيفة أن زين حرص على أن يكون المنزل بالقرب من منزل عائلتهم، إذ قام بشراءه في نفس الشارع الذي تقطن به والدته.

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