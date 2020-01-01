الأهلي في حيرة بسبب أزارو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:27 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
غدير أحمد


يرغب مسؤولي النادي الأهلي، إعطاء وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار للاتفاق السعودي، فرصة جديدة بعد تألقه مع الفريق السعودي.



وبدأت الأزمة بين وليد أزارو و الإتفاق بسبب عدم الألتزام الأخير بدفع مستحقات اللاعب فى الموعد المُحدد، وتخفيض راتبه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وهذا الأمر الذى أثار غضب المهاجم المغربى، و رحل عن أزارو عن النادي الأهلى فى يناير الماضى للفريق السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.


وهناك قناعة داخل النادي الأهلي أن أزارو مهاجم مختلف و ممميز، وعودته مع الفريق شئ مضمون أكثر من التعاقد مع مهاجم جديد.




وبحسب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد فترة إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، فإنه سيحرم من اللعب لأي نادي سعودي.




وواجه أزارو في بداية انضمامه لفريق الاتفاق السعودي، مشكلة في التهديف، إلا أنه تألق مع الفريق في الجولات الأخيرة، حيث شارك في 6 مباريات بالدوري السعودي، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع تمريرة واحده.

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