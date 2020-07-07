مي سليم تكشف عن شخصيتها في "خيط حرير" مع مي عز الدين

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تستعد الفنانة مي سليم، لتصوير مشاهدها في مسلسل "خيط حرير"، الذى من المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، بعد خروجه من الموسم الماضي.



وكشفت مي سليم فى تصريحات خاصة"، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور جديد ومختلف وهو أحد الأدوار الرئيسية في المسلسل وتربطها علاقة قوية بالفنانة مي عز الدين، كما إنها متزوجة من الفنان نيكولا معوض.



وأضافت أن من أهم الأسباب التى جذبتها للمشاركة فى المسلسل، هو أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم المبدعين، كما أن السيناريو مكتوب بشكل جيد والشخصية جديدة ومختلفة، مؤكدة أن المسلسل يكتمل به كل عناصر العمل الناجح الذى يجذب أى فنان للمشاركة، كما أنها كانت تتنمي العمل مع المخرج إبراهيم فجر منذ دخولها الوسط الفني.



يذكر أن "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.