مي سليم تكشف عن شخصيتها في "خيط حرير" مع مي عز الدين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تستعد الفنانة مي سليم،  لتصوير مشاهدها في مسلسل "خيط حرير"، الذى من المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، بعد خروجه من الموسم الماضي.

وكشفت مي سليم فى تصريحات خاصة"، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور جديد ومختلف وهو أحد الأدوار الرئيسية في المسلسل وتربطها علاقة قوية بالفنانة مي عز الدين، كما إنها متزوجة من الفنان نيكولا معوض.

وأضافت أن من أهم الأسباب التى جذبتها للمشاركة فى المسلسل، هو أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم المبدعين، كما أن السيناريو مكتوب بشكل جيد والشخصية جديدة ومختلفة، مؤكدة أن المسلسل يكتمل به كل عناصر العمل الناجح الذى يجذب أى فنان للمشاركة، كما أنها كانت تتنمي العمل مع المخرج إبراهيم فجر منذ دخولها الوسط الفني.

يذكر أن "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

أخبار تهمك

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 15 ساعة

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 26 دقيقة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 12 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»