تسجيل مسرب لمسؤول إيراني يكشف تورط طهران في كارثة كبيرة

أفادت قناة العربية بأن تسجيلا مسربا لمسؤول إيراني، كشف عن تورط إيران في مأساة الطائرة الأوكرانية.

وقالت، أنه تسجيل صوتي بين مسؤول إيراني وأحد أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية، حيث يعترف المسئول الإيراني، بأنهم فتحوا المجال الجوي لضرب قاعدة عين الأسد العراقية فسقطت الطائرة الأوكرانية، لافتا إلى أنهم تعمدوا ترك المجال الجوي مفتوحا.

واعترف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.





وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".





وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.



