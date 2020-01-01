الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي





نفت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأكد المصدر في القلعة الحمراء أنه لا توجد أي تحركات من جانبهم في هذا الملف وأنهم لم يفاوضوا مجدي من قريب أو من بعيد في الفترة الماضية.









وأشار المصدر أن تصريحات وكيل أعمال مجدي ليست صحيحة، حيث لم يقدم الأهلي أي عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات نجم المنتخب الأولمبي.







