الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:39 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
ريهام عبدالمحسن

نفت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن دخول المارد الأحمر في مفاوضات مع عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد المصدر في القلعة الحمراء أنه لا توجد أي تحركات من جانبهم في هذا الملف وأنهم لم يفاوضوا مجدي من قريب أو من بعيد في الفترة الماضية.


وأشار المصدر أن تصريحات وكيل أعمال مجدي ليست صحيحة، حيث لم يقدم الأهلي أي عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات نجم المنتخب الأولمبي.


وعبد الرحمن مجدي يعتبر من العناصر الأساسية في الإسماعيلي ويعتمد عليه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بشكل كبير.

أخبار تهمك

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ نصف ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 8 ساعات

"الري" تعلق على صور الأقمار الصناعية لملء سد النهضة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب أعداد كورونا

منذ ساعة الا ربع

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 5 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 12 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»