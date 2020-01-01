انفجار ضخم يهز إيران

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
هز انفجار ضخم، قبل قليل، مدينة باقر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، حيث شعر السكان بدوي انفجار ضخم.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن بعض المصادر كشفت عن أن الانفجار نتج عن حادث في شركة سيباهان.

ويوم السبت الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار ضخم ونشوب حريق بمحطة الزرقان للطاقة الكهربائية بمدينة الأحواز في جنوب إيران.

وفي وقت سابق، شهدت إيران، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المتحدث الحكومي الإيراني بهروز كمالوندي، قوله إن الحادث، الذي لم يعلن عن طبيعته أو سببه، لم يصب مفاعلها بضرر.

وأشار بهروز كمالوندي، إلى أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا في الحادث، واصفًا المبنى المتضرر بأنه "سقيفة صناعية"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يعلن المتحدث الحكومي الإيراني عن أي أعمال بناء من قبل في موقع نظنز، وهو مركز لتخصيب اليورانيوم على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وقع الحادث في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي".

ويذكر ان نظنز، من المرافق الموجود تحت الأرض على عمق حوالي 7.6 أمتار من الخرسانة لتوفير حماية من الغارات الجوية، هو من بين المواقع التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.

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