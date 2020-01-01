تعرف على عدد مشاهدات أغنية "غيب'' الجديدة لفضل شاكر (فيديو)

طرح الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة "غيب" يونيو عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وحققت الأغنية حتى الأن أكثر من 5,192,577 مشاهدة في وقت قياسي. لا يتعدى الأسبوع.





كلمات أغنية "غيب"

"غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".





الأغنية من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.



