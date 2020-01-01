انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:49 ص
الممثلة الشابة عبير بيبرس
الممثلة الشابة عبير بيبرس
هبة عبد الحفيظ
قتلت الممثلة الشابة، عبير بيبرس، زوجها بعد حدوث مشاجرة بينهم داخل شقتهم بالبساتين، بسبب خلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوجود قتيل داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة البساتين، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه "رجل أعمال" وزوجته بسبب خلافات بينهما. 

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

من هي عبير بيبرس؟
عبير بيبرس ممثلة شابة صاعدة، شاركت في عدة أعمال، وفي وقت سابق، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلين، حيث شاركت في مسلسل ألسع وفلسع وتؤدي دور فتاة متسولة تعيش في منطقة شعبية وتغرق في حلم طويل مع جيرانها من عائلات القرية حيث تعيش في الحلم دور الفتاة الغنية التي تعيش حياة كلها نعيم و رفاهية لتتوالى المشاهد الكوميدية في المسلسل الذي تتزوج فيه مرتين.

أما المسلسل الثاني شلة نصابين فهو سيت كوم كوميدي، وتلعب فيه عبير دور البطولة مع الممثل الكوميدي وائل علاء وميار الببلاوي وعبدالله مشرف واحمد صيام وسالى مطر هدى عبدالرحمن وقصة جمال ربيع ومن إخراج فاتن ممدوح.

وتجسد فيه دور محتالة مع خطيبها وائل علاء ويرغبان في الزواج والعيش حياة كريمة فيلجآن لجمع الأموال بطريقة احتيالية على المواطنين، حيث تؤدى عبير في كل حلقة شخصية فتاة مختلفة في كل حلقة.

وأوضحت عبير إنها دخلت مجال التمثيل معتمدة على موهبتها أولا وأخيرا وليس عوامل أخرى، مشيرة إلى أن بداية ظهورها كان في فيلم روائي قصير من بطولتها حمل أسم كما تدين تدان وكانت تلعب فيه دور فتاة بنت صاحب شركة إنتاج سينمائي ويستخدم الفتيات بطريقة مسيئة ويصورها في أوضاع مخلة حتى تتعرف ابنته على مدير أعمال والدها الذي ينتقم منه في شخصها ويصورها في أوضاع مخلة.

واختتمت عبير: أحضر للمشاركة في فيلم سينمائي مع المخرج إيهاب عبد الطيف، عقب انتهائي من المسلسلين.
انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)
انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)
انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)
انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)

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