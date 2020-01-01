انفراد.. الممثلة الشابة عبير بيبرس تقتل زوجها (تفاصيل)

قتلت الممثلة الشابة، عبير بيبرس، زوجها بعد حدوث مشاجرة بينهم داخل شقتهم بالبساتين، بسبب خلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوجود قتيل داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة البساتين، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه "رجل أعمال" وزوجته بسبب خلافات بينهما.





وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.





من هي عبير بيبرس؟

عبير بيبرس ممثلة شابة صاعدة، شاركت في عدة أعمال، و في وقت سابق، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلين، حيث شاركت في مسلسل ألسع وفلسع وتؤدي دور فتاة متسولة تعيش في منطقة شعبية وتغرق في حلم طويل مع جيرانها من عائلات القرية حيث تعيش في الحلم دور الفتاة الغنية التي تعيش حياة كلها نعيم و رفاهية لتتوالى المشاهد الكوميدية في المسلسل الذي تتزوج فيه مرتين.