بنك الطعام للقاهرة يطلق اسم رجاء الجداوي على قسم التعبئة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:47 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
أمنية فوزي
كشفت أغاريد أمين، مدير التسويق ببنك الطعام، تفاصيل مبادرة البنك بإطلاق اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك.

وقالت "أمين"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "رحيلها مؤلم وصادم وأتمنى تكون في مكان أفضل بسبب أعمالها الخيرية".

وتابعت: "شخصية الراحلة مختلفة ومليئة بالود والاحترام"، حيث أن البنك قرر إطلاق اسمها على قسم التعبئة؛ لأنها لها دورها الواضح البناء في خدمات البنك الخيرية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة لبنك الطعام فكر في هذه المبادرة وقرره عدم الاكتفاء بنعيها فقط، لافتة إلى أن سبب اختيار قسم التعبئة لتخليد اسمها؛ لأنها القاعة التي شهدت زيارتها في عام 2017 والتي مكثت فيها لساعات طويلة.

وأوضحت أن زيارة رجاء الجداوي كانت من المفترض أن تكون قاصرة على إلقاء كلمة لكنها قررت البقاء لساعة أطول وأصرت على التقاط الصور مع العمال عامل عامل ورفضت ان تكون صورة جماعية، مشيرة إلى أن جميع العاملين من أكبرهم إلى أصغرهم شعر بحب كبير لها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.

قال المخرج محمد تركي إن النجم سمير صبري استدعاه لمنزله فور نشر خبر رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك ليعيد إذاعة أخر لقاء إذاعي للراحلة في عيد ميلادها الأخير والذي قام بتسجيله في منزلها رغم أن حلقه الثلاثاء ٧ يوليو كانت مخصصة للنجمة الكبيرة كارول سماحه إلا أن سمير صبري أصر على إذاعة أخر حلقة لرجاء الجداوي تكريما لروحها وطلب من المخرج محمد تركي تشغيل الحلقة ليستمع إليها.

وقال تركي أن النجم سمير صبري لم يتمالك نفسه ولا دموعه واخذ يجهش بالبكاء حزنا على رحيلها، وتابع تركي انه واجهه صعوبة في تسجيل مقدمه جديدة لهذه الحلقة المعادة نظرا للحالة النفسية السيئة التي عاني منها سمير صبري يوم رحيل القديرة رجاء الجداوي.

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