لميس الحديدي ناعية "العصار": غلاوته في قلوب جميع المصريين (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:46 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
أمنية فوزي
نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفى مساء الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "مش كل الناس ممكن تحب أي وزير أو تحب تعرف عمل إيه، لكن الفريق العصار مختلف فهو ليس وزير فقط لكنه أحد قادة الجيش المصري والذي شارك في حرب الاستنزاف دفاعَا عن هذه الأرض وحرب السادس من أكتوبر وهذا "سر غلاوته" في قلوب المصريين لأنه ضمن الجيش المصري الذي يضحي بنفسه دفاعًا عن الأرض".

وأضافت، أن العصار قاد الملف المصري، متابعة: "هذا الرجل أدار ملف العلاقات الخارجية في أدق وأصعب الأوقات بين عامي 2011 و2013 وسط محاولات الإخوان لإحداث اختراقات وفي ظل اضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة".

واستكملت: "هذا الرجل أدار هذه الملفات الحساسة والشائكة ويعبر بالبلاد لبر الأمان في صمت شديد، وعندما تولى وزارة الإنتاج الحربي شهدت الأخرى تطورات فارقة".

وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

من هو العصار؟
العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

السيسي ينعي العصار
ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

المخابرات تنعي العصار
ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.

القوات المسلحة تنعي العصار
إلى ذلك، نعت القوات المسلحة، الفريق محمد سعيد العصار، وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة عميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تنعي القوات المسلحة ابن من أبنائها الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للانتاج الحربي بوابة الفجر الفريق محمد العصار الفريق العصار الفجر

أخبار تهمك

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب أعداد كورونا

منذ ساعتين

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 10 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة تنعي الفريق العصار

الداخلية تنعي الفريق محمد العصار

محافظة القاهرة تنعى الفريق العصار

عمرو أديب ناعيا العصار: كان رجل فاخر ومقاتل محترف

رئيس هيئة قناة السويس ينعي "العصار": كان بشوشًا (فيديو)

مصر فقدت مقاتلا.. هيئة قضايا الدولة تنعي الفريق محمد العصار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 ص

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

11:03 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»