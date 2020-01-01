رد ريال مدريد على تصريحات برشلونة بشأن التحكيم





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة هاجموا ريال مدريد بشدة بشأن مجاملة التحكيم في المباريات الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.









وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة خرج عقب نهاية مباراة فريقه مع فياريال والتي فاز بها الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة الدوري ليؤكد أن تقنية الـVAR أصبحت تتحيز لفريق معين في إشارة منه لمجاملة التحكيم لريال مدريد.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها مارسيلو في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو أثارت جدلًا كبيرًا بعد تلميح إيكر مونايين قائد الفريق الباسكي بأن القرارات باتت تسير في اتجاه واحد في الفترة الأخيرة.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في جدال مع برشلونة عقب تصريحات بارتوميو رئيس النادي الكتالوني وكيكي سيتين المدير الفني للبرسا ولكنهم يشعرون بالاندهاش الشديد من تلك الحملة.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب اندهاش ريال مدريد يرجع خاصة بعد أن تعرض الفريق الملكي من وجهة نظرهم لأخطاء تحكيمية في كلاسيكو الكامب نو في العام الماضي وعدم حصولهم على ركلتي جزاء.









وأشارت آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد لن يدلي بأي تصريح رسمي للرد على برشلونة لأنه كانت هناك الكثير من الأخطاء ضد الملكي. وفي النهاية، تغاضى جميع مسئولي الكتالوني عن الحديث عنها لأنها في مصلحتهم.







