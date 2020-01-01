رد ريال مدريد على تصريحات برشلونة بشأن التحكيم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:19 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة هاجموا ريال مدريد بشدة بشأن مجاملة التحكيم في المباريات الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة خرج عقب نهاية مباراة فريقه مع فياريال والتي فاز بها الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة الدوري ليؤكد أن تقنية الـVAR أصبحت تتحيز لفريق معين في إشارة منه لمجاملة التحكيم لريال مدريد.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ركلة الجزاء التي حصل عليها مارسيلو في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو أثارت جدلًا كبيرًا بعد تلميح إيكر مونايين قائد الفريق الباسكي بأن القرارات باتت تسير في اتجاه واحد في الفترة الأخيرة.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في جدال مع برشلونة عقب تصريحات بارتوميو رئيس النادي الكتالوني وكيكي سيتين المدير الفني للبرسا ولكنهم يشعرون بالاندهاش الشديد من تلك الحملة.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب اندهاش ريال مدريد يرجع خاصة بعد أن تعرض الفريق الملكي من وجهة نظرهم لأخطاء تحكيمية في كلاسيكو الكامب نو في العام الماضي وعدم حصولهم على ركلتي جزاء.


وأشارت آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد لن يدلي بأي تصريح رسمي للرد على برشلونة لأنه كانت هناك الكثير من الأخطاء ضد الملكي. وفي النهاية، تغاضى جميع مسئولي الكتالوني عن الحديث عنها لأنها في مصلحتهم.


وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرى أنه هناك أيضًا مجاملة لصالح برشلونة في عدم تدخل تقنية الـVAR في مباراة ليجانيس واحتساب عقوبة ضد ليونيل ميسي الذي قام بالدهس على قدم أحد لاعبي المنافس دون اتخاذ أي قرار.

أخبار تهمك

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

هل بدأت إثيوبيا ملء السد؟.. خبير موارد مائية يرد (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

رد ريال مدريد على تصريحات برشلونة بشأن التحكيم

منذ 34 دقيقة

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ حوالي 4 ساعات

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

09:48 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»