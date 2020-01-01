خبير موارد مائية يكشف حقيقة ملء سد النهضة

عقب الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، على الصور المتداولة التي تظهر تجمع المياه أمام سد النهضة، مما يوحي ببدء ملء السد، قائلا: "تجمع المياه أمام السد لا يعني تخزين، ولكنه ناتج من ضيق مجرى المياه بعد بناء سد النهضة، وهذه التجمعات حدثت حلال الـ3 سنوات الماضية، وقد تزيد هذا العام".





وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن مياه الامطار التي سقطت في شهر مايو على مجرى نهر النيل، كانت أعلى من المعدل الطبيعي، وفي شهر يونيو كانت الامطار في معدلها الطبيعي، لافتَا إلى أن الأمطار تبدأ في شهر مايو وتزيد في شهر يوليو وأغسطس.





وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن أديس أبابا لم تقوم ببدء مل سد النهضة قبل التواصل لاتفاق، لأنها تعلم خطورة هذا الامر على سير المفاوضات.





"الري" تكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة

من جانبها، قالت وزارة الري إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.