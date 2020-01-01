خبير موارد مائية يكشف حقيقة ملء سد النهضة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:01 ص
سد النهضة
سد النهضة
كـسـاب أحـمـد
عقب الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، على الصور المتداولة التي تظهر تجمع المياه أمام سد النهضة، مما يوحي ببدء ملء السد، قائلا: "تجمع المياه أمام السد لا يعني تخزين، ولكنه ناتج من ضيق مجرى المياه بعد بناء سد النهضة، وهذه التجمعات حدثت حلال الـ3 سنوات الماضية، وقد تزيد هذا العام".

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن مياه الامطار التي سقطت في شهر مايو على مجرى نهر النيل، كانت أعلى من المعدل الطبيعي، وفي شهر يونيو كانت الامطار في معدلها الطبيعي، لافتَا إلى أن الأمطار تبدأ في شهر مايو وتزيد في شهر يوليو وأغسطس.

وأشار خبير الموارد المائية، إلى أن أديس أبابا لم تقوم ببدء مل سد النهضة قبل التواصل لاتفاق، لأنها تعلم خطورة هذا الامر على سير المفاوضات.

"الري" تكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة
من جانبها، قالت وزارة الري إن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف بيان للوزارة، أمس الاثنين، أن الوزراء استهلوا الاجتماع اليوم، بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، والتي قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني.

ثم تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها، إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين.

تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم اليوم الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدى مع المراقبين.

جولة بدعوى من جنوب إفريقيا
وفي تصريحات سابقة، قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك جولة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لليوم الرابع على التوالي، بدعوى من رئيس جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي وخبراء قانونيين وفنيين من الاتحاد الإفريقي.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن مازال هناك نقاط خلاف جوهرية متعلقة بمليء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أنه بالأمس تم عقد جلسات ثنائية منفردة بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الخاصة بهم مع المراقبين لإبداء وجهات النظر الخاصة بكل دولة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

ونوه المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، بانه سيتم عقد اجتماعين بالتوازي للفرق القانونية والفنية للدول الثلاث غدًا، وعلى أساسه يتم عقد لقاءات ثنائية أخري بشكل منفرد في سلسلة من المفاوضات لإيجاد مساحة أكبر لإبداء الرأي بعيدًا عن التعنت، مشددًا على أن مصر أبدت مرونة كبيرة جدًا للوصول لتوافق بشأن سد النهضة.

وتابع، أن المقترح الذي تقدمت به مصر هو شامل ومستدام وعادل، ويعتمد على التعاون والشراكة والبناء بين الثلاث دول لتحقيق التنمية، وهذا الطرح يتضمن مقترح بالالتزام بتوفير ما يتجاوز 75-85% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الشعب الإثيوبي حتى في أكثر فترات الجفاف، مع تقديم أي دعم فني لتحقيق التنمية المنشودة لإثيوبيا. 

وشدد على أن مصر داعمة لتنمية وتقدم ورخاء الشعوب، ولم تكن دولة معتدية، منوهًا بأن أزمة سد النهضة أصبحت دولية وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة ديس أبابا بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يوم

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 9 ساعات

الحكومة توجه رسالة مهمة للمتصالحين في مخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

خبير موارد مائية يكشف حقيقة ملء سد النهضة

منذ ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يوم

بعد قصفها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن قاعدة الوطية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خالد أبوبكر يعلن استعداده للدفاع عن "أصالة" ضد حكومة "الوفاق" (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير: ملء إثيوبيا سد النهضة بمثابة إعلان حرب (فيديو)

"الري" تكشف تفاصيل اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة

"الري": نقاط الخلاف حول سد النهضة مازالت قائمة

الري تكشف تفاصيل اليوم الرابع لمفاوضات سد النهضة

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة الشغل الشاغل لـ 100 مليون مصري

وزارة الري تكشف موعد انتهاء اجتماعات سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

03:15 ص

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»