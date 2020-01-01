عمر كمال عن أحمد زاهر: منتهى الإحترام والتقدير





يحرص الفنان عمر كمالـ على التواصل الدائم مع مُحبيه، ومشاركتهم ما يحدث معه في اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستجرام " ظهر بالصورة برفقة أحمد زاهر معلقًا عليها: "في منتهى الاحترام والتقدير الفنان أحمد زاهر".وفي سياق آخر، طرح عمر كمال مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة" مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو.