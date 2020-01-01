"شديد الحرارة".. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة".

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انكسار في درجات الحرارة وتعود إلى معدلها الطبيعي بداية من الاثنين.

سجلت درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وتبلغ درجات الحرارة الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الخميس، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
"شديد الحرارة".. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم
"شديد الحرارة".. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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