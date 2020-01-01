الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:46 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي

عقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة  المستشار مرتضى منصور  اجتماعا مع الشركة المصرية  التي ستتولى إنشاء فرع النادي في مدينة 6 إكتوبر وستاد النادي.



وشهدت الجلسة حضور المستشار مرتضى منصور والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي.



وتم خلال الجلسة استعراض الرسم التوضيحي لفرع النادي الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادي والشركة حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة 

وتعد هذه هى الجلسة الرابعة التي تعقد مع مسئولي الشركه في الفترة الأخيرة.


يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.

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