رغم تعافيه.. دي يونج يغيب عن تدريبات برشلونة استعدادا لمواجهة إسبانيول













استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تدريباته، صباح أمس الإثنين، تجهيزا لمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا.









ويقام اللقاء بين برشلونة وإسبانيول يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، على ملعب الكامب نو.









واستمر الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط البارسا، في الغياب عن تدريبات برشلونة الجماعية، رغم أنه بات في المراحل الأخيرة من التعافي من الإصابة التي لحقت به في الساق اليمنى، وحرمته من المشاركة في المباريات الماضية.







