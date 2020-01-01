الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق









يرغب باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الحفاظ على نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.









وكشف محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئوولو الزمالك جددوا رفضهم لرحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية والخليجية من أندية ، ترغب في التعاقد مع اللاعب الذي انضم للزمالك الصيف الماضى، من الهلال السعودي.









ومن أبرز هذة الأندية بحسب تقارير صحفية مختلفة ستاندرليج من بلجيكا ونيس وستراسبورج في فرنسا وطرابوزن سبور وغازي عنتاب في تركيا ، وعرض آخر من أولمبياكوس اليوناني بطل الدوري الموسم الجاري.



