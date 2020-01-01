الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:38 ص
الزمالك
الزمالك


يرغب باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الحفاظ على نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.


وكشف محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئوولو الزمالك جددوا رفضهم لرحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية والخليجية من أندية ، ترغب في التعاقد مع اللاعب الذي انضم للزمالك الصيف الماضى، من الهلال السعودي.


ومن أبرز هذة الأندية بحسب تقارير صحفية مختلفة ستاندرليج من بلجيكا ونيس وستراسبورج في فرنسا وطرابوزن سبور وغازي عنتاب في تركيا ، وعرض آخر من أولمبياكوس اليوناني بطل الدوري الموسم الجاري.

وجاء رفض الزمالك لرحيل بن شرقي كونه المحترف الأهم في الفريق ، بجانب حلم الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري والغائب عن القلعة البيضاء منذ 17 عاما ، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم ومساهمته في حصد السوبر الأفريقي الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2003 ، وكأس مصر ، والسوبر المصري.

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