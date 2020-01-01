الكشف عن موقف فرجاني ساسي من البقاء مع الزمالك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:36 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد جمال


يسعي الزمالك للحفاظ على نجومه المحترفين وهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي خاصة انهم ضمن القوام الاساسي للمدير الفنى الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون.


ويرغب الزمالك فى الابقاء على خدمات فرجانى ساسي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة. 


وأكد محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئوولو الزمالك في مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق والمتواجد في بلاده حالياً ، لحسم تمديد عقدة الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


وينتظر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي عودة اللاعب من تونس والانتظام فى استعدادات الفريق لعودة المنافسات المحلية والإفريقية ، للحديث معه حول المقابل المادي الذى يريده من أجل تجديد تعاقده مع الفريق ، لحسم التجديد للاعب ، كونه أحد العناصر الأساسية في الفريق ، ولدي الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.

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