الكشف عن موقف فرجاني ساسي من البقاء مع الزمالك









يسعي الزمالك للحفاظ على نجومه المحترفين وهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي خاصة انهم ضمن القوام الاساسي للمدير الفنى الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون.









ويرغب الزمالك فى الابقاء على خدمات فرجانى ساسي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.









وأكد محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئوولو الزمالك في مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق والمتواجد في بلاده حالياً ، لحسم تمديد عقدة الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.







