خالد أبو بكر يعلن استعداده للدفاع عن الفنانة "أصالة" ضد حكومة "الوفاق الليبية"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر


أعلن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، استعداده للدفاع عن الفنانة أصالة ضد حكومة الوفاق الليبية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه متبرع للدفاع عن الفنانة أصالة في حالة قيام حكومة الوفاق، بقيادة فايز السراج، رفع قضية ضدها، موضحاً أن سبب ذلك إعلان حكومة الوفاق هو قيام المطربة الكبيرة بعمل أغنية وضعت فيها صورة الرئيس السيسي بجوار صورة المجاهد الليبي عمر المختار.

وأكد أن : "الفن جزء أصيل ومعبر عن الحالة الوطنية.. على السراج أن يبحث عن الأرض والمحتل الذي جاء به..  بدل ما انت يا سراج بتدور على أصالة".


وكانت النجمة السورية أصالة قد طرحت أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو الحالى، تزامنا مع ذكرى ثورة المصريين ‏ضد حكم الإخوان، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏

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