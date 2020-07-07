عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي.. والأحمر يرد





يترقب النجم المالي أليو ديانج حسم مصيره داخل النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد تلقيه العديد من العروض القوية في الآونة الأخيرة.





تحدثت مصادر صحفية عن تلقى المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إليه في الموسم المقبل.





وأوضحت المصادر أن العرض الفرنسي جاء بعد تألق أليو ديانج مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قبل فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





وأشارت المصادر إلى أن وكيل أليو ديانج قام بتسويقه لدى أكثر من نادي أوروبي حتى جاء له بعرض من الدوري الفرنسي.





وتحدث الوكيل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي أكد تمسك النادي باللاعب كأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر المدير الفني.





الجدير بالذكر أن آخر العروض التي تلاقاها أليو ديانج للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء كانت من الدوري الإماراتي إلا أن الاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.



