فيفا يتخذ قرارًا جديدًا بشأن المدن المستضيفة لمونديال 2026

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل القرار النهائي بشأن المدن مونديال 2026 والتي تشترك أمريكا في استضافته مع كندا والمكسيك، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"


وأوضح مدير البطولات في "فيفا" كولين سميث، أنه كان يأمل في إنهاء مسألة الأماكن التي تستضيف هذه النسخة في ربيع 2021 لكن هذا كان مرتبطاً ببدء العملية في مارس (آذار) مع إجراء زيارتين للتفتيش في نهاية كل عام.



وأضاف سميث في مكالمة عبر الفيديو قبل ورشة عمل افتراضية غداً الثلاثاء، مع 17 مدينة أمريكية تحت التقييم "اضطررنا بالطبع للتأجيل ومن الصعب وضع موعد نهائي لأننا لا نعرف موعداً للبدء".



وكان من المفترض أن تبدأ ورشة العمل في مارس (آذار) الماضي عبر اجتماعات شخصية لكنها تأجلت بسبب الفيروس، وعقدت كندا والمكسيك، وتملك كل منهما ثلاث مدن مرشحة، ورشات عمل في وقت سابق هذا العام قبل إجراءات العزل العام.



وتترشح من الولايات المتحدة مدن أتالانتا وبالتيمور وبوسطن وسينسناتي ودالاس ودنفر وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجليس وميامي وناشفيل ونيويورك/نيوجيرزي وأورلاندو وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو باي وسياتل وواشنطن.

وسيختار "فيفا" 16 من 23 مقراً محتملاً لاستضافة البطولة ذات التنظيم المشترك.



وأشار سميث إلى أن الاختيار يستند على معايير مثل الموقع والمواقيت وحالة الطقس.



وتابع: "ننظر إلى الصورة العامة وكل الظروف بالتنسيق مع الاتحاد الأمريكي وبالنظر إلى أفضل الإستادات".

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