عم طفل المنوفية المتوفى يحذر العائلات المصرية من الطائرات الورقية

ناشد عصام جمال، عم الطفل مهاب محمود جمال الذى توفى بسبب الطائرة الوقية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، من لعب أطفالهم بالطائرات الورقية، موضحًا أن أبن شقيقه عندما علقت طائرته في أحد أعمدة الضغط العالي صعد لإنزالها ولكنه سقط على الأرض ودخل المستشفى على إثرها وتوفى بعد 15 يومًا.





واتهم "جمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الأجهزة الطبية بالمستشفى بالتقصير في علاج نجل شقيقه، مشيرًا إلى أن الأسرة تقطن في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مضيفا: "الطفل دخل المستشفى وهو يعانى من كسور في الظهر.. وكان بيكلمنى وأكلمه وبعد 15 يومًا توفى".





من جانبه علق مقدم البرنامج، قائلًا: "أنا تواصلت مع المستشفى وقالوا لي أن حالة الطفل كانت خطرة وتحتاج لعملية في المخ بسبب تعرضه لماس كهربائي شديد".





وفي مشهد مؤلم، سقط طفل من أعلى سطح عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية رفقة أصدقائه نتيجة اختلال توازنه حيث كان يسير بظهره عندما كان يتابعهم بشغف خلال اللعب.





وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يرصد لحظة سقوط الطفل، وطالبوا من الآباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة آخري ويتسبب في فقدان أحبائهم.





وفى الآونة الأخيرة تحولت الطائرات الورقية، من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار والتي انتشرت بطريقة كبيرة خاصة في أوقات الحظر إلى لعبة موت تحصد ضحاياها بطرق متعدة، بالغرق أو الكهرباء أو السقوط من أعلى، ففي دقائق معدومة يتحول لهو الأطفال وفرحتهم تتحول إلى صراخ وعويل، لتدق جرس إنذار بخطورة تلك اللعبة على حياة الأطفال والشباب.





من جانب آخر، لقيت طفلة مصرعها أثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد الشوارع بمنطقة 15 مايو أثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.



