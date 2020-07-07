بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أطلق فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياه البرية السلحفاه "فريدة" سلحفاه الشرابية، التي تداول صورها على على مواقع التواصل الإجتماعي منذ يومين وهي في حالة سيئة في أحد محلات الأسماك.

قالت مي حمادة، رئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، إنه منذ تداول واقعة السلحفاة "فريدة" على صفحات التواصل الإجتماعي، تواصلت على الفور احدى أصدقاء الفريق وهي السيدة زينب فرحات، برفقة أصدقائها، مع صاحب محل الأسماك من أجل التفاوض على تسليم السلحفاة إلى الفريق، وهو ما تفهمه وتم تسليمها اليهم.

واضافت حمادة لـ"الفجر"، أن فريقها تسلم السلحفاة وهي تعاني من إصابة قديمة في الصدفة وجزء من الديل، مشيرة إلى أن هذه الإصابة لم تؤثر عليها بعد إطلاقها في المياه، حيث أن الجرح بها مغلق نظرًا لمرور وقت كبير على حدوثه.

وأوضحت رئيس فريق الإسكندرية، أن عملية الإطلاق هي الاولى منذ جائحة كورونا، وحرص الفريق على التباعد الإجتماعي والإخذ بجميع الاجراءات الاحترازية أثناء عملية الإطلاق التي تمت بشاطئ الشاطبي صباح اليوم الاثنين، موضحة أن السلحفاه فريدة هي السلحفاه رقم ٩٤ التي يتم إطلاقها منذ تأسيس الفريق.

 وكشفت السيدة السكندرية، عن وجود سلحفتين أخريين من المنتظر إطلاقهما وهم السلحفاه سكسك والسلحفاه نيمو، وحسب حديثها أكد أن واحدة منهم تعاني من بتر في الزعنفة، وتم الأخذ بتوصيات خبراء السلاحف في متحف الأحياء المائية الذي أقيم في بوسطن، وهي اطلاقها في المياه العميقة، ما يستدعي وجود مركب من أجل إطلافها.

فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياه البرية، هو فريق تطوعي، تأسس عام ٢٠١٤، ووصل عدد أعضائه إلى ٢٠ عضو ما بين شرفيين ومستشار واطباء بيطريين، ومنهم من يعمل على أرض الواع وعددهم 10 أعضاء.

أهداف الفريق هو انقاذ الحيوانات البرية، والتوعية، والحفاظ على البيئة، وكذلك الاحتفال بالمناسبات العالمية المرتبطة بالحيوانات والبيئة، ومساعدة حديقة الحيوان. كما أنه لا يهدف للربح أو جمع الأموال والتبرعات.

ساهم الفريق في إنقاذ سلاحف برية وبحرية وتعالب وبوم وصقور وذئاب وزواحف، كما أنه نظم ٣٠٠ ندوة ومحاضرة توعية.
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)
بعد تداولها على مواقع التواصل.. اطلاق السلحفاه "فريدة" من مياه الشاطبي بالإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سلحفاة الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 22 ساعة

قناة الزمالك تفجر مفاجأة كبرى لجماهير القلعة البيضاء

منذ ساعة و 13 دقيقة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اللجنة العلمية تزف بشرى سارة عن مؤشرات كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصادرة "سلحفة" مهددة بالإنقراض من أحد محلات الأسماك في الإسكندرية (صور)

تحرير سلحفاة بحرية من قبضة تاجر بمنطقة السيوف وإعادتها لبيئتها الطبيعية

تفاصيل إنقاذ ذئب مصري نادر قبل البيع

عٌثر عليها في "مقلب قمامة".. إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض في الإسكندرية (صور)

إنقاذ 3 سلاحف مهددة بالانقراض من داخل سوق شعبي بالإسكندرية (صور)

فريق متخصص في الحياه البرية يُعيد إطلاق ثعلب "الفنك" من الصحراء الغربية (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 م

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

09:48 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»