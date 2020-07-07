أزمة أزارو في الأهلي عرض مستمر





علق مصدر مسئول بالنادي الأهلي على رفض أزارو خوض التدريبات مع الاتفاق استعدادا لاستئناف الدوري السعودي، لرغبته في الحصول على زيادة في راتبه.





وتحدث مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن انقطاع وليد أزارو في تصريحات صحفية مساء اليوم معلقا: "نتابع أزارو باستمرار لكن بالطبع لم نطلب منه عدم خوض التدريبات مع فريقه، إلى جانب ترحيبنا بمد الإعارة حتى نهاية الموسم".





وواصل : "نريد فقط سداد القسط الأخير من قيمة الإعارة والذي لم نحصل عليه حتى الآنن وسنوافق على مد الإعارة لنهاية الموسم، أما فيما يتعلق بغياب اللاعب عن المران فلا دخل لنا به".





وكشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام كبير من أحد أندية الوسط بالدوري الإماراتي من أجل ضم المغربي في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت التقارير أن هناك تواصل عبر أحد الوسطاء من أجل إقناع وليد أزارو وضمه لكن المغربي أجل البت في الأمر حتى نهاية الموسم.



