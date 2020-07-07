عبدالمجيد ناعيًا الفريق محمد العصار: رجل دولة يندر الزمان أن يجود بمثله

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:21 م
أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف
أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف
ميسون أبو الحسن
نعى الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية عصر اليوم.

وقال "عبدالمجيد" في بيان له، رحل إلى دار البقاء اليوم، رجل دولة عظيم، يندر الزمان أن يجود بمثله، دمث الخلق، وطني حتى النخاع، إنسان ودود، لا تغيره المناصب مهما اعتلى قمتها، متواضع، خلوق، محب للخير، والصحفيين.

وأضاف أن الفريق العصار من رموز العسكرية المصرية، شارك في إدارة شؤون مصر، في فترة عصيبة تولى فيها المجلس العسكري مسؤولية العبور بمصر إلى بر الأمان، كما شارك عبر موقعه الوزاري في العبور بمصر تحديات ما بعد ثورة ٣٠ يونيو، وحتى رحيله ظل يُنجز في وزارة الدولة للإنتاج  الحربي.

وأشار "عبدالمجيد"،إلى أن الفريق العصار كان محبًا للصحفيين، داعمًا لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لهم سواء عبر إقامة معرض منتجات الإنتاج الحربي للسلع الاستهلاكية في النقابة، أو الموافقة على اعتماد دفعات من منتجات الوقاية والتطهير اللازمة لحماية الصحفيين وأسرهم في أزمة جائحة "كورونا"، وكذلك فعل مع كل المؤسسات التي طلبت منتجات الوزارة، ليؤدي دورًا عظيمًا إلى جانب ما قدمه للوطن من أدوار على مدار تاريخه.

وتابع: " أسأل الله أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

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