الرئيس العراقي يتعهد بمحاكمة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي





تعهد الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، بملاحقة المتورطين في جريمة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي وإحالتهم إلى العدالة لضمان الأمن والسلام للبلاد.





وقال صالح: "سنلاحق قتلة الهاشمي حتى تنفيذ القصاص العادل منهم لضمان استقرار العراق ومنع عودة الاغتيالات إلى المشهد مرة أخري"، واصفاً جريمة اغتيال الهاشمي بـ"شنيعة" تستهدف الإنسان العراقي، مؤكدا على أن أقل الواجب الكشف عن قتلة الهاشمي ومحاكمتهم





وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، وقال: " نعد بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لينالوا جزاءهم العادل"، مضيفاً " لن نسمح بأن تعود الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة".





كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للكشف عن التحقيقات في اغتيال هشام الهاشمي، للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة، وقال: "يجب على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وتضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن العراقيين".





ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".





وأضافت:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".





بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" نشارك عائلة وأصدقاء الدكتور هشام الهاشمي في حزنهم على وفاته، ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة.





ومن جانبه، غرد السفير البريطاني ستيفن هيكي قائلاً، "لقد أوجعني وآلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي. لقد فقد العراق أفضل رجاله المفكرين الشجعان" ، مضيفاً "لا يمكن لهذه الهجمات أن تستمر، إذ يجب على الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة الجناة".





وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وسائل إعلام عراقية أن "الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد".

وقال مصدر أمني عراقي: إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد، مضيفاً أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

وعرف الهاشمي (البالغ من العمر 40 عاماً)، بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.



