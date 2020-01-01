الرئيس العراقي يتعهد بمحاكمة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:57 م
الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
وكالات

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، بملاحقة المتورطين في جريمة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي وإحالتهم إلى العدالة لضمان الأمن والسلام للبلاد.

وقال صالح: "سنلاحق قتلة الهاشمي حتى تنفيذ القصاص العادل منهم لضمان استقرار العراق ومنع عودة الاغتيالات إلى المشهد مرة أخري"، واصفاً جريمة اغتيال الهاشمي بـ"شنيعة" تستهدف الإنسان العراقي، مؤكدا على أن أقل الواجب الكشف عن قتلة الهاشمي ومحاكمتهم

وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، وقال: "نعد بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لينالوا جزاءهم العادل"، مضيفاً "لن نسمح بأن تعود الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة". 

كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للكشف عن التحقيقات في اغتيال هشام الهاشمي، للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة، وقال: "يجب على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وتضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن العراقيين". 

ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي". 

وأضافت:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة". 

بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":" نشارك عائلة وأصدقاء الدكتور هشام الهاشمي في حزنهم على وفاته، ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة. 

ومن جانبه، غرد السفير البريطاني ستيفن هيكي قائلاً، "لقد أوجعني وآلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي. لقد فقد العراق أفضل رجاله المفكرين الشجعان"، مضيفاً "لا يمكن لهذه الهجمات أن تستمر، إذ يجب على الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة الجناة". 

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وسائل إعلام عراقية أن "الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد".

وقال مصدر أمني عراقي: إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد، مضيفاً أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

وعرف الهاشمي (البالغ من العمر 40 عاماً)، بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الهاشمي العراق الرئيس العراقي اغتيال الهاشمي

أخبار تهمك

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 8 ساعات

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة الا ربع

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

بعد اغتيالها.. إليكم أجمل صور للموديل العراقية تارة فارس

العراق في "وحل" الفوضى الأمنية..اغتيالات بالجملة والفاعل مجهول (تقرير)

تفاصيل جديدة في قضية اغتيال العراقية تارة فارس

الداخلية العراقية تعتقل "أخطر" عناصر الاغتيالات فى العاصمة بغداد

الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء العنف ضد المتظاهرين في العراق

خبير عراقي: وزير الخارجية الروسي يحمل 3 ملفات في زيارته للبلاد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»