استقرار نسبي فى أسعار النفط بنهاية التعاملات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:20 م
اسعار النفط
اسعار النفط
استقرت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع سعر الخام الأمريكي نايمكس بشكل طفيف ، في حين تجاوز خام "برنت القياسي" مستوى 43 دولاراً للبرميل وسط آمال تعافي الاقتصاد من تأثيرات أزمة كورونا.

ولا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق من زيادة عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وتأثير ذلك على الطلب على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم آمال التعافي الاقتصادي.

واستفاد الخام خلال التعاملات من تشديد الإمدادات العالمية بفعل اتفاق خفض الإنتاج لدول أوبك وحلفاؤها، بالإضافة إلى توقعات تعافي الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات العالمية.

وأعلنت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي استمرار هبوط منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة مع أثر هبوط الأسعار على المنتجين.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس  هامشيا بنسبة 0.05 بالمائة مسجلاً 40.36 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 41.08 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 43.08 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة الا ربع

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 21 ساعة

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»