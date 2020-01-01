استقرار نسبي فى أسعار النفط بنهاية التعاملات

استقرت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع سعر الخام الأمريكي نايمكس بشكل طفيف ، في حين تجاوز خام "برنت القياسي" مستوى 43 دولاراً للبرميل وسط آمال تعافي الاقتصاد من تأثيرات أزمة كورونا.





ولا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق من زيادة عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وتأثير ذلك على الطلب على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم آمال التعافي الاقتصادي.





واستفاد الخام خلال التعاملات من تشديد الإمدادات العالمية بفعل اتفاق خفض الإنتاج لدول أوبك وحلفاؤها، بالإضافة إلى توقعات تعافي الطلب مع إعادة فتح الاقتصادات العالمية.





وأعلنت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة الماضي استمرار هبوط منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة مع أثر هبوط الأسعار على المنتجين.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس هامشيا بنسبة 0.05 بالمائة مسجلاً 40.36 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 41.08 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 43.08 دولار للبرميل.