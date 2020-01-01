أسعار الذهب تتجه للعودة للمستويات التاريخية بنهاية التعاملات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:26 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تتجه أسعار الذهب للعودة للمستويات التاريخية التى حققتها خلال الشهر الماضى بنهاية التعاملات اليوم  الإثنين، في جلسة متقلبة مع خسائر الدولار وآمال تعافي الاقتصاد.

ويأتي تقلبات الذهب وسط القلق حيال زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا من ناحية وآمال تعافي الاقتصاد العالمي التي دفعت الأسهم لمكاسب قوية خلال التعاملات من جهة أخرى.

وفي أول أربعة أيام من شهر يوليو  الجاري، أبلغت 15 ولاية أمريكية عن تسجيل زيادة قياسية في الحالات الجديدة من وباء "كوفيد-19"، والتي أصابت نحو 3 ملايين أمريكي وأودت بحياة حوالي 130 ألف شخص.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية شهر يونيو  الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1793.50 دولار للأوقية، بعد أن كان يتداول عند 1779.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1783.80 دولار للأوقية.

وفي تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 96.763.

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

سيميوني يكشف سر احتساب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 20 ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ ثلث ساعة

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

منذ 39 دقيقة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:48 م

الصحة: 969 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و79 وفاة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

07:41 م

الكنيسة تكشف حقيقة إصابة البابا تواضروس بكورونا وطلب الصلاة من أجله

10:13 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»