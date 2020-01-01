أسعار الذهب تتجه للعودة للمستويات التاريخية بنهاية التعاملات





تتجه أسعار الذهب للعودة للمستويات التاريخية التى حققتها خلال الشهر الماضى بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة مع خسائر الدولار وآمال تعافي الاقتصاد.





ويأتي تقلبات الذهب وسط القلق حيال زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا من ناحية وآمال تعافي الاقتصاد العالمي التي دفعت الأسهم لمكاسب قوية خلال التعاملات من جهة أخرى.





وفي أول أربعة أيام من شهر يوليو الجاري، أبلغت 15 ولاية أمريكية عن تسجيل زيادة قياسية في الحالات الجديدة من وباء "كوفيد-19"، والتي أصابت نحو 3 ملايين أمريكي وأودت بحياة حوالي 130 ألف شخص.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية شهر يونيو الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1793.50 دولار للأوقية، بعد أن كان يتداول عند 1779.20 دولار للأوقية خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1783.80 دولار للأوقية.





وفي تلك الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 96.763.