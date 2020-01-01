وزير النقل ناعيا الفريق العصار: سيظل اسمه محفورا في قلوب المصريين

نعى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ببالغ الاسى والحزن، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، معربا باسمه وباسم كافة العاملين بوزارة النقل عن تعازيهم لأسرته داعيين الله أن يلمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.





وأضاف وزير النقل أن الفريق العصار كان أحد رجال مصر الأوفياء وسيظل اسمه محفورا في قلوب الشعب المصري نظرا لما قدمه من خدمات عظيمة لمصرنا الغالية.





كما نعى المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض، قائلا إن مصر فقدت بطلًا من أبطالها المخلصين الفريق محمد العصار الذي كان له بصماته الواضحة والمؤثرة فى الحفاظ على سلامة البلاد في فترة من الفترات العصيبة التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير، ليسطر التاريخ اسمه في سجلات الشرفاء والعظماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن.





وأضاف زكي: شرفت بلقائه خلال الفترة الماضية لبحث أوجه التعاون في العديد من المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي كان مؤمنًا بدورها داعمًا لما نقوم به في خدمة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





تفاصيل حول حياة الفريق العصار





العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



