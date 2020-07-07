الطائفة الأسقفية الأنجليكانية تنعي الفريق محمد العصار



من جانبه، أعرب المطران منير حنا عن أمله في أن يسهم إقليم الإسكندرية في تعزيز التفاعل بين اتباع الأديان المختلفة مؤكدًا على شكره للمهنئين.



وأكد المطران أن رسائل التهنئة تعتبر دفعة لاستكمال مسيرة الحوار بين الأديان والعمل المشترك بين الكنيسة الأسقفية وكافة المؤسسات الدينية الإسلامية وكذلك بين الطوائف المسيحية.



وكان "جستن ويلبي" رئيس أساقفة كانتربري قد أعرب عن سعادته بتأسيس الإقليم الجديد بالإقليم الجديد معلنا اختيار مطرانا مصريا لإدارة هذا الإقليم وهو الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا على أن يحمل الإقليم اسم إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.



وأعلن رئيس الأساقفة "جوسيا ايدو فيرون، الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية في العالم عن إنشاء إقليم جديد في إفريقيا على أن تكون مصر مقرا رئيسيا له ليخدم عشرة دول مختلفة بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وبذلك يصبح المطران منير أول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية.



وذكر بيان صادر عن الاتحاد بالمملكة المتحدة ونقله الموقع الرسمي للاتحاد أن الإقليم الجديد هو الحادي والأربعون من أقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، ويمثل رسميا اتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية في مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا واثيوبيا وجيبوتي والصومال.



وقال "جوسيا ايدو فيرون" الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم: رأينا في السنوات الأخيرة النمو الكبير في إيبارشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي خاصة في منطقة جامبيلا بإثيوبيا وباقي المناطق أيضا، وتعتبر إيبارشية مصر واحدة من أكبر الابروشيات من الناحية الجغرافية وأكثرها تنوعا في اتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم.

نعت الطائفة الأسقفية الأنجليكانية الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، داعية الله القدير أن يمنح الأسرة العزاء.وقال رئيس الأساقفة، منير حنا، إننا لن ننسى دور الفقيد في المشاركة في إدارة البلاد في مرحلة عصيبة وذلك من خلال المجلس العسكري، ولن ننسى دورة الرائد في التنمية والإنتاج الحربي.في سياق منفصل، هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد هنأ المطران منير حنا بعد اختياره أول رئيس لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانيةواعتبر شيخ الأزهر في رسالته أن الكنيسة الأسقفية الانجليكانية في مصر أحد دعائم التعايش الوطني كما إنها عضو فاعل في بيت العائلة المصرية مضيفا: نعتز بالتواصل مع الكنيسة الانجليكانية واستمرار الحوار الديني والتفاعل الثقافي بين الأديان.وأرسل الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس الحكماء المسلمين برقية مماثلة مشيدا بالدور الذي تلعبه الكنيسة الإنجليكانية في تحقيق الحوار والتواصل بين منتديات الشرق والغرب ومنتدى الشباب العالمي لصناعة السلام بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين.وتلقت الكنيسة الأسقفية برقيات تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك.