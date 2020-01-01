رئيس هيئة الاستثمار ينعي العصار: فقدنا قدوة مشرفة للعمل من أجل مصر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:03 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
أحمد الشيخ
قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامه للاستثمار، إن مصر فقدت اليوم  واحدا من أبنائها المخلصين، الفريق الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والذي قدم عبر تاريخه الطويل نموذجا وقدوة مشرفة للعمل من أجل مصر ورفع رايتها عالية، وله سجل حافل  بالإنجازات كتب خلاله سطور مضيئة خلال عمله بالقوات المسلحة ، وفي فترة توليه مسؤولية وزارة الدولة للانتاج الحربي التي استطاع فيها تطوير دور الوزارة للمساهمة بشكل كبير  في النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا في كافة المجالات .

وتابع: "بالنيابة  عن زملائي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أتقدم  بخالص التعازى لأسرة الفريق العصار،  داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

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