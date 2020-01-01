لعب دورًا مهما.. تعرف على إنجازات "العصار" في قيادة مصر خلال الثورات

رحل عن عالمنا، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي أمرا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وتستعرض " الفجر " في السطور التالية إنجازات اللواء العصار كقائد عسكري ووزيرا للإنتاج الحربي.





قائد عسكري

شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، كأحد عناصر أطقم المهندسين لإصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وترقى في المناصب داخل القوات المسلحة.





وعمل في الوظائف الرئيسية للتأمين الفني للدفاع الجوي، وتولى مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، أصبح رئيسًا لهيئة التسليح المسئولة عن التعاقد علي صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها.





دوره في الثورة

لعب العصار دور كبير في ثورة 25 يناير حيث ظهر اسم الفريق خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولا عن ملف العلاقات الخارجية والاتصال بالإعلام والقوى السياسية، وترأس في يوليو 2011، الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي.





أكد العصار، على ثوابت القوات المسلحة، بأن المجلس العسكري ليس امتدادًا للنظام السابق ويقف على مسافة واحدة من جميع القوى، وأن القوات المسلحة تلعب دورًا في استعادة العملية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية وكتابة الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، لا تتدخل في عمل السلطة القضائية.





30 يونية

في يونيو 2012، ظهر الفريق العصار مع اللواء محمود حجازي، للتأكيد على تسليم السلطة التنفيذية للرئيس محمد مرسي، واحتفاظ المشير حسين طنطاوي بمنصبه كوزير للدفاع في الحكومة تجنبًا لإحداث تغييرات بالقوات المسلحة في تلك الفترة الحرجة.





في أغسطس 2012، أكد الفريق العصار بأن قرار محمد مرسي، بإحالة المشير حسين طنطاوي للتقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، اتخذ بالتشاور مع المشير والمجلس العسكري، ولعب العصار دورًا بارزًا خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالإعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصري، ونهاية حكم الإخوان.





أدى العصار اليمين الدستورية، في 19 سبتمبر 2015، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كوزير للإنتاج الحربي في وزارة شريف إسماعيل، والذي استمر في منصبه حتي توفى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 يونيو 2020، قرار بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.





نعي الرئاسة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "مصر فقدت اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذى وافته المنية أمس الاثنين.





أكد الرئيس السيسي، عبر حسابه على فيس بوك، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا التحدي من أجل الوطن، ولم يدخر جهدا، بل كان في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة من تاريخها، اللهم ارحم الفقيد ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".





ونعت رئاسة الجمهورية، الإثنين، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكدت الرئاسة إنها تنعي الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الاثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، شارك في مسئولية إدارة البلاد في فترة عصيبة، شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.



