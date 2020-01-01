بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، اليوم الأثنين، عن تعافى 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم مُسنين "80 و90 سنة" وخروجوا جميعهم من عزل مستشفى الحميات ببني سويف وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر إلي الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور محمود حسين، مدير إداةر المستشفيات والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى الحميات ببني سويف، وذلك على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة للحالات المعزولة بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب (01553105105).
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)
بينهم مٌسنين.. تعافي 13 مصابًا بكورونا وخروجهم عزل الحميات ببني سويف (صور)

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