اتحاد الصناعات ينعي "العصار".. كان مقاتلا مدافعا عن وطنه

نعي اتحاد الصناعات المصرية الفريق محمد العصار الذي وفاته المنيه اليوم بعد صراعا مع المرض.

وقال اتحاد الصناعات في بيانا له، ينعي اتحاد الصناعات المصرية في وفاة بطلا مقاتلا مدافعا عن وطنه في سنوات صعبة مرت به ويد قوية تبني وتعمر الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي وافته المنية مساء اليوم.

وأضاف الأتحاد، أن جميع أعضائه يتقدمون الاتحاد بخالص التعازي لأسرة الفقيد و لمصر رئاسة وحكومة وشعب، .داعيا الله عز وجل أن يتقبل الله الفقيد في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا الى الله وإنا إليه راجعون.





وشهدت وزارة الانتاج الحربي تعاونا وثيقا مع اتحاد الصناعات المصرية خلال فترة تولي الفريق محمد العصار الوزراة، من خلال الحرص على دعم المصنعون المصريون، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وعودة الثقة للصناعات المصرية بالنسبة للمستهلكين.