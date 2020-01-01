وزير الأوقاف ينعي العصار: كان متفانيًا محبًا لدينه.. وصاحب فضل إنشاء المدارس القرآنية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قائلا: "كان متفانيا في خدمة وطنه، محبا لدينه، مقيما لفرائضه، ومحبا لكل زملائه".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين: "نسأل الله أن يخلف أهله والقوات المسلحة فيه خيرا، وأن يجزيه، مردفا «ما عرفنا عن الرجل إلا خيرا ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمه وأهله الصبر".

   

وحول شماتة الجماعات الإرهابية في الموت قال "أتمنى أن يكون هؤلاء المتاجرون بالدين في بعض التدين الذي عرفنا به الرجل، هذه الجماعات لا تعرف عن الدين شيئا وستأكل نفسها حقدا وشماتة"، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المدارس القرآنية والتي تخطى عددها ألف مدرسة ولدت بعد نقاش مع الراحل الفريق العصار.

توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تفاصيل حول حياة الفريق العصار

العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التى انتهت بسقوط حكم الإخوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يضع الأهلي في حيرة بسبب بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي ناعيا العصار: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

منذ ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' ينعي الفريق العصار

وزير الإعلام ينعى اللواء العصار: كان يتميز بالإخلاص في خدمة وطنه

نقيب الإعلاميين ينعى وفاة اللواء العصار: مصر فقدت أحد رموزها

سمير فرج ناعيًا "العصار": أحدث طفرة في وزارة الإنتاج الحربي.. ونعزي أنفسنا

'الأعلى للإعلام' ينعى وفاة اللواء العصاء: كان وطنيًا شريفًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

01:07 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»