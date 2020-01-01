نشأت الديهي ناعيًا "العصار": "رجل مخلص وهب حياته لخدمة الوطن"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نعي الإعلامي نشأت الديهي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي توفاه الله مساء اليوم، بعد صراع مع المرض.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه كان رجلًا مخلصًا وهب حياته لخدمة الوطن، كان في أصعب الأوقات صلبًا مقاتلَا مواطن مصري يشعر بآلام الوطن والمصريين، رجل مقاتل مؤدي مثقف عف اللسان، ويمثل أيقونة رجال القوات المسلحة الذين حملوا أرواحهم على كفهم، وكان أحد القادة الذين تناسوا حياتهم وأسمائهم وشخصياتهم ووضعوا مكانها اسم مصر، رحم الله محمد العصار القيمة والقامة والمكانة والمكان، وربنا يعوض عنه مصر خير.

رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وأبنائه وزملائه والشعب المصري الصبر والسلوان، اللهم أرحمه وأغفر له وأغدق عليه برحماتك وصب على اهله وذويه الصبر والسلوان".
 
وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو الماضي، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

تقدمت القوات المسلحة بالنعى فى وفاة الفريق محمد العصار، قائلة أنه إبن من أبنائها والذى وافته المنية عصر اليوم وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وولد الفريق العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.


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