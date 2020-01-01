تنفيذ قرار إزالة لمبنى من 4 طوابق بدون ترخيص في بني سويف (صور)

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أنه لا تهاون في التصدي لكافة صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية ومواجهة كافة صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والاشغالات العشوائية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستعادة حق الشعب وهيبة الدولة من خلال تطبيق القانون وتنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزاراء والتي يشرف على تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات وزارة التنمية المحلية.



جاءت ذلك خلال متابعته لأعمال حملة إزالات لمباني مخالفة بمدينة بني سويف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وبالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون، حيث أشرف اليوم على الحملة اللواء محمود ضياء رئيس المدينة، وعلى يوسف، وناجي خليل نائبا رئيس المدينة والمهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدراة الهندسية.



كما شهد جانبا من الحملة حضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورافقه كل من:اللواء أشرف على مساعد مدير الأمن، والمقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث بندر بني سويف.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارت إزالة لمبنيين بشارع عبد الحفيظ "خلف شركة رنين"، والتي صدر لهما قرارات إزالة للبناء بدون ترخيص ولم يتم التقدم بطلبات للتصالح طبقا للقانون، وشملت القرارات إزالة مبنى 4 طوابق "أرضي و3 علوي" ومبنى أخر عبارة عن بدروم وأرضي.



وفي سياق أخر تواصل محافظة حملات تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الازالة لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية حيث تم خلال أقل من 4 شهور، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي، إزالة 2244حالة تعد بواقع: 1830 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و414حالة على أراضى أملاك الدولة، بينما تم ضبط وإزالة 303 مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة"، وذلك في اطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء.



وفي سياق منفصل، تفقد محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير نادي الإدارة المحلية، بمنطقة كورنيش النيل، والذي يعتبر المتنفس الوحيد لكل العاملين بالإدارة المحلية، حيث يتم رفع كفاءة مكوناته وتطوير المنظومة الخدمية بالنادى.



وناقش المحافظ مع مسئولي المشروع الموقف التنفيذي، والمعوقات التي قد تواجه المشروع وإنهائه في التوقيتات المحددة، موجها بتسريع وتيرة العمل مع إعداد تقرير مصور عن موقف التنفيذ والمعوقات لسرعة تلافيها.

