'الأعلى للإعلام' ينعى وفاة اللواء العصاء: كان وطنيًا شريفًا

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية اليوم.





وقال المجلس في بيان له، إن الفريق الراحل ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا، واستطاع أن يعبر مع زملائه الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الأحداث الأخيرة.





وتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان





وكان قد توفي مساء اليوم، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع مرض السرطان، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضى قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





تفاصيل حول حياة الفريق العصار





العصار ولد فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.



