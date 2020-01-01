تطورات مفاوضات الأهلي مع موليكا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 م
موليكا
موليكا
الفجر الرياضي

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد (الميركاتو الصيفي).

تطورات مفاوضات الأهلي مع موليكا

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن تطورات جديدة لمفاوضات الأهلي مع إدارة فريق مازيمبي الكونغولي، لضم جاكسون موليكا لصفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت التقارير أن مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي تسير بشكل إيجابي، وأن إدارة القلعة الحمراء تسعى لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

وأشارت التقارير إلى أن انتقال موليكا صاحب الـ21 عاما إلى صفوف الأهلي لن تتخطى حاجز الـ3 مليون دولار.

وأكدت التقارير الصحفية أن موليكا يفضل الانتقال للأهلي، بعدما فشلت فرصة احترافه في الدوري الفرنسي مقابل مليون ونصف دولار.

الجدير بالذكر أن موليكا سجل 19 هدفا في الموسم الحالي مع مازيمبي من بينها 7 في دوري أبطال إفريقيا.

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