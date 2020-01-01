ننشر قائمة هدافي الفيوم في القسم الثاني

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:35 م
مظاليم
مظاليم
رأفت أمين
يحتل فريق الفيوم بقيادة كرم جابر، المركز العاشر، بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني.

ويملك أبناء الفيوم، 18 نقطة، حصل عليهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، في حين خسر في 9 مباريات.

لعب الفريق الفيومى 17 مباراة، قبل الدولة قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد.

أحرز الفريق الفيومى 14 هدف، ودخل مرماه 17 هدف، حيث تمكن 8 لاعبين من تسجيل أهداف الفيوم وهم :

1- عمرو الفيومي 4 أهداف في المنيا وبترول أسيوط وديروط و سوهاج
2- أحمد عبد الباقي هدفين في الألومنيوم و ديروط
3- كريم الشافعي هدفين في الألومنيوم وديروط
4- أدهم حسن هدفين في بترول أسيوط وديروط
5- كريم سيد هدف من ضربة جزاء في بترول أسيوط
6- أحمد عماد هدف في الإعلاميين
7- محمد رفعت هدف في طهطا
8- جابر جابر هدف من ركله جزاء في سوهاج

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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