الوفد: الحزب لم يستقر بصورة نهائية على أسماء مرشحيه لمجلس الشيوخ (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد إن الوطن يحتاج لتوافق والوفد الحزب الأساسي في الحياة السياسية المصرية عليه مسئولية كبيرة.

وأضاف "بدراوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الإثنين أن المصلحة الوطنية تحتاج لتوافق بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع سكرتير عام حزب الوفد أن الحزب لم يستقر بصورة نهائية على أسماء مرشحيه.

وفي وقت سابق، قال النائب الوفدى فؤاد بدراوى، إن القوى الحزبية عقدت حوارًا وطنيًا بحضور ما يقرب من 10 أحزاب، لوضع الرؤية للنظام الانتخابى القادم وهناك العديد من الآراء من قبل الأحزاب المشاركة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجميع تحدث عن إجراء الانتخاب بنظام القائمة النسبية، والبعض الآخر اقترح القائمة بنسبة 75% فى مقابل 25% للنظام الفردى وهذا هو الأقرب.
   


كان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا بتمكين الراغبين في الترشح ل مجلس الشيوخ بتوقيع الكشف الطبي في أي من المستشفيات التي حددتها الوزارة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن إجراءات الكشف تبدأ من اليوم في معامل ومستشفيات وزارة الصحة لاستكمال أوراق الترشح وفيما يلي نص قرار الهيئة وقائمة المستشفيات والمعامل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت الماضي، عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، إن مصر ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس.

وأوضحت الهيئة، أن تصويت المصريين في الخارج، بانتخابات مجلس الشيوخ سيكون يومي الثامن والتاسع من أغسطس.

يشار إلى أنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعين الرئيس المصري بقية الأعضاء.


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