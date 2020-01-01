نجل معمره المنيا المتعافية من كورونا: "ياريت تتاح لى الفرصة أن أبوس راس كل شخص داخل مستشفى مطاى"



واضاف نجل السيدة نبوية محمد خلال تصريح خاص "لـ الفجر" اننى احمد الله على شفاء والدتى من الوباء الخبيث وهذا يرجع إلى الطاقم الطبي بمستشفى مطاى العام الذين لم يبخلوا بأي جهد من أجل شفاء والدتي معقبا " ياريت تتاح لى الفرصة أن أبوس راس كل شخص داخل مستشفى مطاى العام من اجل ان اشكرهم على شفاء والدتي".



وأشار محسوب أحمد ان فعلا اطباء مصر هم الجيش الأبيض بسبب المجهود الكبير الذين يقومون به وهذا ما رأيته بعيني أثناء تواجد والدتى داخل مستشفى مطاى العام معقبا " اتمنى لامى طولة العمر".



وكان مستشفي مطاي العام في شمال محافظة المنيا، قد أعلنت عن تعافي وخروج أكبر معمرة، من فيروس كورونا المستجد، وتدعي الحاجة نبويه محمد من مركز العدوة، في أقصي شمال غربي المحافظة، وعمرها "107" عاما، وقد تم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، وتماثلت للشفاء وخرجت اليوم 6 يوليو.



وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تابع قبل يومين انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، ومدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



أكد محسوب أحمد نجل السيدة نبوية محمد 107 عام أكبر متعافية من فيروس كورونا فى محافظة المنيا ان والدتى لديها ثلاثة أبناء و25 حفيد مشيرًا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد شككوا فى عمر والدتى ولكن هى بالفعل صاحبة 107 عام حيث من مواليد 1913.