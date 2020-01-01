أسعار الذهب ترتفع مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:37 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تقدم الذهب يوم الاثنين صوب أعلى مستوى له في حوالي ثماني سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ أبقى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعا، رغم أن المكاسب كبها صعود الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1782.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1650 بتوقيت جرينتش. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا للسمسرة ”يتشكك المستثمرون في استمرار هذا التعافي على نفس القدر من الصمود لأننا جميعا نتوقع ذلك التعافي السريع... وربما يكون لدينا تعاف يستغرق وقتا أطول، وسيكون ذلك داعما لأسعار الذهب“.

وفي أول أربعة أيام من يوليو تموز، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، في حين استمرت زيادة حالات الإصابة في دول منها الهند وأستراليا والمكسيك.

ولم تبال الأسهم الأمريكية بتزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لتصعد على خلفية نمو على غير المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي وبدعم من آمال في تعاف تقوده الصين من تراجع اقتصادي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا.

وقال معهد إدارة التوريدات إن بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تعافى بشكل كبير في يونيو حزيران، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1927.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.77 بالمئة إلى 814.00 دولارا للأوقية. وصعدت الفضة 0.9 بالمئة إلى 18.20 دولار للأوقية.

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