خبير عسكري: مصر ستتدخل في ليبيا حال اقتراب تركيا من الخط الأحمر (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قوات تركيا لن تستطيع التعامل في مسرح العمليات الليبية كونها تتدربت على المسرح الأوروبي.

وأضاف "خلف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن أذرع حماية أردوغان لم تتمكن من اكتشاف الطائرات التي استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، مشيرا إلى أن قاعدة الجفرة خط أحمر ولن تستطيع تركيا الاقتراب منه.
   

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن القوات المسلحة المصرية ستتدخل بشكل فوري حال اقتراب تركيا من الخط الأحمر"، معلقا: "أردوغان يلقي تصريحات كيفما شاء له للداخل التركي، لكن الواقع شئ آخر، ومع ذلك يجرب ويشوف".

وأردف أن الرئيس السيسي لم يدلي بتصريحاته حول الخط الأحمر وهو في مؤتمر صحفي بل كان على رأس أكبر قوة جرارة في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الاثنين، برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، وذلك بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.

واستعرض الاجتماع الذي شهدته مدينة بنغازي "عددا من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت القيادة العامة.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، قال لسكاي نيوز عربية، إن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا قاعدة الوطية تركيا

أخبار تهمك

حقيقة إصابة البابا تواضروس بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ يوم

الأهلي يؤجل حسم مصير "الهدّاف"

منذ 19 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يحسم كبرى صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الحقيقة وراء عدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خليفة صلاح.. الأهلي يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين(فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح محسن يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

منذ ساعة و 7 دقيقة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

منذ أقل من ساعة

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط 4 طائرات مسيرة تركية في طرابلس

الجيش الليبي: استهداف قاعدة الوطية نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%

"المحجوب": لا يمكن لأردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا

الجيش الليبي يعلن استهداف 9 مواقع بقاعدة الوطية

الجيش الليبي: معلومات بسقوط أهم قادة الجيش التركي ومقتل العشرات (فيديو)

خبير عسكري: تركيا لن تستطيع الوصول إلى سرت (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

نائبة في البرلمان تعلن استقالتها من المجلس

03:24 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي التي طال انتظارها

06:59 م

الأهلي يرفض عرضًا من الدوري الفرنسي لضم نجم الفريق

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»