خبير عسكري: مصر ستتدخل في ليبيا حال اقتراب تركيا من الخط الأحمر (فيديو)

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا أن القوات المسلحة المصرية ستتدخل بشكل فوري حال اقتراب تركيا من الخط الأحمر"، معلقا: "أردوغان يلقي تصريحات كيفما شاء له للداخل التركي، لكن الواقع شئ آخر، ومع ذلك يجرب ويشوف".وأردف أن الرئيس السيسي لم يدلي بتصريحاته حول الخط الأحمر وهو في مؤتمر صحفي بل كان على رأس أكبر قوة جرارة في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الاثنين، برؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، وذلك بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.واستعرض الاجتماع الذي شهدته مدينة بنغازي "عددا من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كافة الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة"، حسبما ذكرت القيادة العامة.وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، قال لسكاي نيوز عربية، إن طيران الجيش استهدف نحو تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية، مشيرا لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم.